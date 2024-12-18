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В Бурятии снятому с должности баргузинскому главе найдут замену

В Бурятии снятому с должности баргузинскому главе найдут замену
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока же местным депутатам предстоит определиться с врио руководителя района

Экс-главе Баргузинского района Михаилу Мишурину, которого отправили в отставку из-за пьяной езды, найдут замену. Как сообщал «Байкал-Daily», его сняли с должности в связи с утратой доверия. Соответствующий указ подписал накануне глава Бурятии Алексей Цыденов.
 
Райсовету депутатов порекомендовали назначить временно исполняющего обязанности руководителя муниципального образования и объявить конкурс по отбору кандидатов на эту должность, ставшую вакантной. Документ уже вступил в силу.
 
В конце ноября Мишурин попал в ДТП на служебном авто. Он врезался в бетонные блоки и в итоге получил перелом костей голени со смещением. А накануне ряд telegram-каналов облетело сообщение, что экс-глава района сел за руль выпившим, однако результаты медосвидетельствования подделали.

Информацию об этом Алексей Цыденов прокомментировал лично в соцсетях. Он сообщил, что алкогольное опьянение Михаила Мишурина «практически доказано» и заявил об его отрешении от должности. 

 Главврача центральной районной больницы, который оказался замешан в этой истории, закрыли в СИЗО – против Баира Очирова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. При обысках у него дома нашли запрещённые вещества.

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