В Бурятии снятому с должности баргузинскому главе найдут замену



Райсовету депутатов порекомендовали назначить временно исполняющего обязанности руководителя муниципального образования и объявить конкурс по отбору кандидатов на эту должность, ставшую вакантной. Документ уже вступил в силу.



В конце ноября Мишурин В конце ноября Мишурин попал в ДТП на служебном авто. Он врезался в бетонные блоки и в итоге получил перелом костей голени со смещением. А накануне ряд telegram-каналов облетело сообщение, что экс-глава района сел за руль выпившим, однако результаты медосвидетельствования подделали.



Информацию об этом Алексей Цыденов прокомментировал лично в соцсетях. Он сообщил, что алкогольное опьянение Михаила Мишурина «практически доказано» и заявил об его отрешении от должности.









Главврача центральной районной больницы, который оказался замешан в этой истории, закрыли в СИЗО – против Баира Очирова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. При обысках у него дома нашли запрещённые вещества.