В Бурятии ветеринары установили стенд в память о коллегах, погибших на СВО

В Джидинском филиале БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных» открыли мемориальный стенд в память о коллегах, погибших в ходе специальной военной операции.
Стенд был открыт по инициативе коллектива ветеринарной станции в память о Николае Николаевиче Токареве и Евгении Владимировиче Жаркой.
Со словами признательности родителям за воспитание сыновей, павших смертью храбрых, выступил заместитель главы Джидинского района по развитию АПК Дамдин Намсараев.
- В этот день прозвучало много тёплых слов и воспоминаний. Коллеги делились историями о совместной работе, о том, как Николай и Евгений всегда были готовы прийти на помощь и поддержать. Они оставили яркий след в сердцах своих коллег, - отметили в управлении ветеринарии Бурятии.
Николай Токарев родился 24 октября 1990 года в селе Булык Джидинского района. В 2008 году окончил Булыкскую среднюю общеобразовательную школу. Был активным участником мероприятий проводимых в школе и в родном селе.
В 2010-2011 гг прошёл срочную службу. В 2013-14 гг служил в 11-й десантно-штурмовой бригаде по контракту.
В 2015 году окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности ветеринария. Затем работал в Джидинском филиале учреждения ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с болезнями животных».
В 2020 году заключил контракт и стал служить в воинской части в Кяхте. О гибели младшего сержанта Николая Токарева стало известно в июне 2022 года. Он награждён орденом Мужества посмертно.
Евгений Жаркой родился 30 января 1982 года в селе Петропавловка Джидинского района. Окончил Петропавловскую среднюю школу №1. Затем два года проходил срочную службу.
Работал в ОВД Джидинского района, в изоляторе временного содержания.
В 2010 году устроился на работу в ветеринарную станцию Джидинского района и параллельно поступил в Бурятский аграрный техникум. После его окончания получил специальность ветеринарного фельдшера. Его профессия стала его призванием. Так, на республиканском конкурсе профессионального мастерства занял второе место в номинации «Лучший ветеринарный фельдшер». По итогам республиканского конкурса участвовал во всероссийском конкурсе, где вошёл в тройку лучших ветеринарных фельдшеров страны.
В сентябре 2022 года был мобилизован. Погиб в июне 2023 года.