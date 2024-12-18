Бойцы Бурятии выиграли медали кубка Иркутской области

15 декабря был разыгран кубок Иркутской области по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях приняло участие 497 спортсменов, представляющие 26 команд, в 83 возрастных и весовых категориях. В ходе турнира было разыграно 211 медалей и 83 чемпионских кубка.Участие в соревнованиях приняла сборная Бурятии в составе 12 человек. Все спортсмены показали отличные схватки, сообщает федерация панкратиона и грэпплинга РБ.Первые места завоевали Амарсан Бадмажапов и Чингис Шопхоев. Бронзовые награды получили Вячеслав Доржиев и Михаил Степанов.