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Рысь попала в фотоловушку в нацпарке в Бурятии

Рысь попала в фотоловушку в нацпарке в Бурятии
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Вживую встретить дикую кошку практически невозможно

В Забайкальском национальном парке в Бурятии в объектив фотоловушки попала рысь. Снимком поделилась оперативная группа «Хиус».

Специалисты поясняют, что встретить рысь в нацпарке вживую практически невозможно. Благодаря хорошему слуху зверь слышит человеческие шаги даже на расстоянии нескольких километров. В таких случаях скрытность и осторожность заставит его уйти подальше.

- Окраска меха рыси подвержена географической и индивидуальной изменчивости. Цвет верхней части тела варьирует от палево-дымчато-белёсого до ржаво-красноватого. Весьма непостоянен и рисунок в виде тёмных пятен на спине, боках и конечностях. На нашем снимке зверь рыжий, без пятен на спине и словно с полосками на лапах. Нижняя часть тела у рысей всегда белая, конец хвоста и кисточки волос на ушах чёрные, - поделились в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Рыхлый снег высотой более 50 см затрудняет передвижения рыси, несмотря на то, что ноги у зверя длинные, а лапы – широкие. Поэтому рыси нередко ходят по дорогам, тропам, лыжне.
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