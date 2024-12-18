В Чите назвали среднюю цену ели на ёлочных базарах

Средняя цена ели на уличных ёлочных базарах в Чите составила от 900 до 1 тысячи рублей за один новогодний символ. Об этом сообщает портал «Культура 75» со ссылкой на городскую администрацию.Самая низкая цена на ёлки в 2024 году – 800 рублей, а самая высокая – 1,7 тысяч рублей. Стоимость устанавливают сами предприниматели.Например, на одном из ёлочных базаров Читы одна ель размером 1,5 метра обойдётся покупателю ровно в 1 тысячу рублей. А если он хочет ёлку выше, то цена будет 1,2 тысячи рублей.Напомним, что ярмарки хвойных новогодних символов начали работать в Чите 15 декабря, они открылись во всех районах города.