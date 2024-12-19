Запрет введут в связи с открытием главной городской ёлки
21 декабря в центре Иркутска ограничат продажу алкоголя. Алкоголь нельзя будет приобрести в районе сквера имени Кирова 21 декабря с 13:00 до 21:00.
- Ограничение связано с открытием главной ёлки Иркутска и резиденции Деда Мороза. Официальное открытие резиденции запланировано в 14:00, а главной ёлки – в 17:00, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Возрастное ограничение: 0+.
Выдано 190 предостережений
Запрет введут в связи с открытием главной городской ёлки
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