21 декабря в центре Иркутска ограничат продажу алкоголя. Алкоголь нельзя будет приобрести в районе сквера имени Кирова 21 декабря с 13:00 до 21:00.- Ограничение связано с открытием главной ёлки Иркутска и резиденции Деда Мороза. Официальное открытие резиденции запланировано в 14:00, а главной ёлки – в 17:00, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.