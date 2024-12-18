18 декабря

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Ролик об Ангаре стал финалистом всероссийского конкурса

Ролик об Ангаре стал финалистом всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Работу показали в Дни Эрмитажа на Дворцовой площади

Ролик «Легенда об Ангаре» стал финалистом всероссийского конкурса «Страна Света». Он состоялся в первой половине декабря в Санкт-Петербурге. Лучшие работы видеографов транслировали в Дни Эрмитажа на Дворцовой площади. Зрителями представления за два дня стали более 450 тысяч человек. Видеопроект «Легенда об Ангаре» вошёл в первую десятку, заняв восьмое место.

Всего было подано 136 заявок из 51 региона России. Основная тема видеорассказов в 2024 году «Малая родина – моё место силы». Работу о Байкале создал творческий коллектив студии CG-графики из Санкт-Петербурга. На фасаде музея они воссоздали легенду, согласно которой Ангара убежала от отца к своему возлюбленному Енисею.

– Проект посвящён Иркутской области – родному региону одной из участниц нашей команды. Это прекрасный край с удивительной историей, которая чудесным образом отражается в местном фольклоре. Сейчас Иркутск – это город, который усиленно движется вперёд. Но это развитие всегда происходит с опорой на традиции и память о своих корнях. Главное место силы региона – это, конечно, озеро Байкал. Местные люди верят, что Байкал – это живая сущность, которая своей силой может как помочь человеку, так и усложнить его жизнь. Дух Байкала через красоту природы и народный эпос проникает в сердца даже тех, кто не настроен верить в магию этих мест, – рассказали авторы.

Они также подчеркнули, что использовали мэппинг, который является принципиально новым языком искусства. Большая проекционная поверхность в несколько этажей создаёт необычный эффект присутствия, которого невозможно добиться классическими средствами, такими как кино и театр. Команду вдохновляет возможность рассказать историю: будь то классический драматический сюжет или абстрактное повествование – через игру с пространством и архитектурой.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, конкурс «Страна Света» – это состязание российских видеографов. Его участниками становятся начинающие или уже состоявшиеся художники, аниматоры, моушн-дизайнеры, 3d-мэпперы и другие представители креативных индустрий. Причём как команды, так и самостоятельные художники. В этом году в состав жюри входили генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссёр и театральный художник по свету Глеб Фильштинский и другие известные профессионалы, которые отбирали десятку лучших. В тройку победителей вошли творческие работы «Посёлок Арбаж», презентация Архангельской области и «Башкирия. Край мифов».

Иркутская область Байкал Ангара конкурс

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