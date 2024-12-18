18 декабря

Популярное

На кубок Улан-Удэ по футзалу приедут чемпионы Китая

На кубок Улан-Удэ по футзалу приедут чемпионы Китая
Общество,  Фото:ФК «Ханчжоу»
Команда впервые примет участие в этом турнире

Чемпион суперлиги Китая по футзалу клуб «Ханчжоу» прилетит в столицу Бурятии, чтобы дебютировать в «Кубке города Улан-Удэ по футзалу». Турнир пройдёт с 4 по 8 января 2025 года.

- Ханчжоу — административный центр китайской провинции Чжэцзян. Расположен в 180 км к югу от Шанхая. ФК «Ханчжоу» – победитель розыгрыша суперлиги Китая по футзалу 2023 года, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Команды из Китая участвуют в турнире в Улан-Удэ с 2015 года. Первыми в турнире сыграла команда «Снежные волки», также принимала участие команда из Хух-Хото (Внутренняя Монголия), в 2024 году приезжала сборная Маньчжурии.

XIX кубок города Улан-Удэ пройдёт на двух площадках в столице Бурятии. Планируется участие команд из Ирана, Китая, Монголии, Узбекистана, Нового Уренгоя, Хабаровска, Красноярска, Братска, Ангарска, Иркутска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.


Бурятия Улан-Удэ спорт футзал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определят чемпионов по чир спорту
В Бурятии определят чемпионов по чир спорту
Общество, 18.12.2024
В Улан-Удэ состоятся главные чир-соревнования уходящего года
В Советском районе Улан-Удэ рассказали о графике ёлок
В Советском районе Улан-Удэ рассказали о графике ёлок
Общество, 18.12.2024
Представления также пройдут на дворовых территориях
В Чите назвали среднюю цену ели на ёлочных базарах
В Чите назвали среднюю цену ели на ёлочных базарах
Общество, 18.12.2024
Она колеблется в диапазоне от 900 до 1 тысячи рублей
Бойцы Бурятии выиграли медали кубка Иркутской области
Бойцы Бурятии выиграли медали кубка Иркутской области
Общество, 18.12.2024
Спортсмены соревновались в смешанном боевом единоборстве
На кубок Улан-Удэ по футзалу приедут чемпионы Китая
На кубок Улан-Удэ по футзалу приедут чемпионы Китая
Общество, 18.12.2024
Команда впервые примет участие в этом турнире
Ролик об Ангаре стал финалистом всероссийского конкурса
Ролик об Ангаре стал финалистом всероссийского конкурса
Общество, 18.12.2024
Работу показали в Дни Эрмитажа на Дворцовой площади
В Бурятском оперном театре зрители смогут примерить хрустальную туфельку Золушки
В Бурятском оперном театре зрители смогут примерить хрустальную туфельку Золушки
Общество, 18.12.2024
После представления детей ждёт встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой
В Улан-Удэ обновляют сети водоснабжения на Набережной
В Улан-Удэ обновляют сети водоснабжения на Набережной
Общество, 18.12.2024
Всего в центре города уже обновили более 1,5 км сетей
В Монголии завершили исследования для строительства Нового Каракорума
В Монголии завершили исследования для строительства Нового Каракорума
Общество, 18.12.2024
Они необходимы для генерального планирования города
В сёлах Бурятии отремонтировали ещё два дома культуры
В сёлах Бурятии отремонтировали ещё два дома культуры
Общество, 18.12.2024
Они расположены в населённых пунктах Прибайкалья
В Бурятии участницу трудового фронта поздравили с 95-летием
В Бурятии участницу трудового фронта поздравили с 95-летием
Общество, 18.12.2024
Юбилей отметила жительница Кижингинского района
В Туве добровольные дружины будут охранять государственную границу
В Туве добровольные дружины будут охранять государственную границу
Общество, 18.12.2024
Теперь это закрепят республиканским законом
Просубсидированы полёты по маршруту Улан-Удэ – Москва
Просубсидированы полёты по маршруту Улан-Удэ – Москва
Общество, 18.12.2024
Субсидированные билеты уже появились в продаже
Волейболисты Бурятии стали призёрами в Монголии
Волейболисты Бурятии стали призёрами в Монголии
Общество, 18.12.2024
Спортсмены республики успешно выступили на международных соревнованиях в Дархане
В Бурятии скончался ветеран лесного хозяйства Валерий Зайцев
В Бурятии скончался ветеран лесного хозяйства Валерий Зайцев
Общество, 18.12.2024
Он проработал в лесном хозяйстве более 40 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^