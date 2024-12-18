На кубок Улан-Удэ по футзалу приедут чемпионы Китая

Чемпион суперлиги Китая по футзалу клуб «Ханчжоу» прилетит в столицу Бурятии, чтобы дебютировать в «Кубке города Улан-Удэ по футзалу». Турнир пройдёт с 4 по 8 января 2025 года.- Ханчжоу — административный центр китайской провинции Чжэцзян. Расположен в 180 км к югу от Шанхая. ФК «Ханчжоу» – победитель розыгрыша суперлиги Китая по футзалу 2023 года, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Команды из Китая участвуют в турнире в Улан-Удэ с 2015 года. Первыми в турнире сыграла команда «Снежные волки», также принимала участие команда из Хух-Хото (Внутренняя Монголия), в 2024 году приезжала сборная Маньчжурии.XIX кубок города Улан-Удэ пройдёт на двух площадках в столице Бурятии. Планируется участие команд из Ирана, Китая, Монголии, Узбекистана, Нового Уренгоя, Хабаровска, Красноярска, Братска, Ангарска, Иркутска, Кызыла, Читы и Улан-Удэ.