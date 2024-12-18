В Бурятии досмотрели ещё одну партию яблок из Казахстана

С начала декабря в Бурятии Россельхознадзор досмотрел партию яблок общим весом 20 тонн. Продукция поступила из Республики Казахстан. В регионе это второй случай ввоза яблок из Казахстана, всего с начала года ввезено 40 тонн.- При проведении контроля специалистами управления Россельхознадзора отбираются образцы для проведения лабораторных исследований и отправляются в подведомственную лабораторию Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Продукция должна быть свободна от таких карантинных объектов, как азиатская плодовая мушка (Drosophila suzukii Mats.), средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata), калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola (Winter) Ноnеу) и др., - сообщает пресс-служба управления.Исследования показали, что фрукты соответствуют фитосанитарным требованиям Российской Федерации и их допустили в свободное обращение.Всего с начала года Россельхознадзором проконтролировано 2,8 тыс. тонн импортной продукции – это клубника свежая, малина свежая, арбузы, лук репчатый и яблоки свежие.