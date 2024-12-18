В Улан-Удэ осуждённые изготовили снежинки для детского дома «Малышок»

В улан-удэнской колонии-поселении №3 прошла предновогодняя акция. Осуждённые смастерили более 100 объёмных снежинок, которые украсят центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».- Осуждённые вложили много усилий и души в создание снежинок, надеясь, что их работа принесёт радость детям и поможет им почувствовать волшебство предстоящего праздника, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.По словам участников акции, снежинки станут ярким элементом декора и напомнят детям о том, что даже в самые холодные зимние дни можно найти тепло и уют.