В Улан-Удэ осуждённые изготовили снежинки для детского дома «Малышок»

Учреждение украсят более 100 объёмных снежинок
В улан-удэнской колонии-поселении №3 прошла предновогодняя акция. Осуждённые смастерили более 100 объёмных снежинок, которые украсят центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
- Осуждённые вложили много усилий и души в создание снежинок, надеясь, что их работа принесёт радость детям и поможет им почувствовать волшебство предстоящего праздника, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
По словам участников акции, снежинки станут ярким элементом декора и напомнят детям о том, что даже в самые холодные зимние дни можно найти тепло и уют.
Учреждение украсят более 100 объёмных снежинок
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