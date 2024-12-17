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ЕР: К 2031 году предстоит отремонтировать около 11 тысяч школ

ЕР: К 2031 году предстоит отремонтировать около 11 тысяч школ
Общество,  Фото:пресс-служба "Единой России"
Выполнение этого поручения главы государства станет одним из главных приоритетов работы партии на ближайшие годы

На Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений, в котором приняли участие представители Минпросвещения и регионов, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев озвучил планы по ремонту школ: к 2031 году предстоит привести в порядок около 11 тысяч учебных заведений. Именно на это обратил внимание Владимир Путин на XXII съезде партии.

Якушев отметил, что выполнение этого поручения главы государства станет одним из главных приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги года, он сообщил, что программа реализуется достаточно успешно. Об этом сообщает портал mkset.ru.

Владимир Якушев отметил, что за время действия программы открылись 1682 детских сада и 1439 школ. В этом году было построено 98 школ, а до конца года должны сдать ещё 134.

По его словам, капитальный ремонт новых школ полностью завершён в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Однако есть риски задержки строительства 77 школ и семи детсадов в 38 регионах.

Также отмечаются риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Секретарь генсовета партии назвал единственный подход, действенный в данной ситуации, - разворачивать штабы прямо на этих объектах.Он также подчеркнул, что заказчиками капремонта школ должны быть профессиональные строители.

Партия «Единая Россия» будет учитывать результаты работ по капитальному ремонту и строительству учреждений образования при подготовке к выборам, заверил Владимир Якушев, добавив, что депутаты уже закреплены за всеми объектами.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что совместная работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей стране. Он рассказал, что президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также было построено 1682 детских сада с 2019 года, что решило проблему доступности дошкольного образования.

В заключение Владимир Якушев поблагодарил коллег за работу и поручил ещё более тщательно организовать все процессы по президентским программам. Он отметил, что необходимо контролировать подрядчиков, следить за их финансовым состоянием и возникающими сложностями, чтобы понимать, кто заходит на объект. Секретарь генсовета партии добавил, что долгостроев быть не должно и к данному вопросу необходимо подходить ответственно, так как в следующем году предстоит много работы. Об этом сообщает сайт партии ER.RU.

Единая Россия

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