В Бурятии определили сильнейших юных борцов вольного стиля









































Полный список призёров первенства Бурятии:

до 42 кг:

до 45 кг:

до 48 кг:



до 51 кг:

до 55 кг:

до 60 кг:

до 65 кг:

до 71 кг:

до 80 кг:

до 92 кг:

до 110 кг:





В Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в культурно-спортивном комплексе спортивной школы олимпийского резерва № 10 имени Геннадия Манжуева.В первенстве приняли участие более 200 спортсменов из 14 районов Бурятии. Допускались спортсмены с наличием разряда не ниже 2 юношеского. Молодые борцы выступали в 11 весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 110 кг. Поддержать их приехали болельщики из районов.- Наша основная задача – отобрать кандидатов на первенство ДФО, чемпионат России и соответственно чемпионат мира. Конкуренция неплохая, в этом турнире участвовали победители первенства России. Мы видим планомерный рост мастерства наших местных спортивных клубов. Традиционно сильный результат показывает Тункинский район, Улан-Удэ, а среди маленьких неплохо набрали Селенгинский район, - прокомментировал «Байкал-Daily» вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.Большинство призовых мест заняли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7. Так, победителями стали заняли борцы: до 42 кг – Ахмед Мехдиев, до 48 кг – Алексей Бандеев, до 55 кг – Чингис Гармаев, до 80 кг – Алдар Цыденжапов и до 110 кг – Данзан Тюрбеев.На второй строчке расположились: до 42 кг – Роман Гусев, до 51 кг – Владимир Тумуров, до 71 кг – Алдар Мыльников и до 92 кг – Алексей Башитов. А третьи места завоевали: до 42 кг – Гатап Санжижипов, до 45 кг – Алдар Ангаров, до 48 кг – Кирилл Емельянов, до 51 кг – Дмитрий Соколов, до 55 кг – Владимир Гумпылов и Михаил Балданов, до 110 кг – Дамдин Манджиев.Также отличились борцы из Тункинского, Кижингинского, Иволгинского и Кяхтинского районов.По итогам прошедшего первенства определят кандидатов в сборную региона на 2025 год. Сформированная сборная выступит на первенстве ДФО в феврале.В этом году федерация спортивной борьбы Бурятии провела чемпионаты по всем возрастным группам. Данный турнир был финальным в этом году.Организатором соревнований выступает федерация спортивной борьбы Бурятии. Генеральный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие.В следующем году столица Бурятии примет крупный всероссийский турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Его планируют провести в августе.Также в Бурятии планируется создать фонд для развития юношеской борьбы.1) Ахмед Мехдиев (СШОР 7);2) Роман Гусев (СШОР 7);3) Гатап Санжижипов (СШОР 7);3) Андрей Гергешкинов (Тунка);5) Александр Нечаев (Кяхта);5) Баир Чимитов (СШОР 9).1) Андрей Вершини (Иволга);2) Ардан Данзанов (СШОР 9);3) Галсан Холбоев (СШ 12);3) Алдар Ангаров (CШОР 7);5) Содном Цоктоев (Кяхта);5) Чингис Нимаев (Курумкан).1) Алексей Бандеев (СШОР 7);2) Доржи Гармаев (Тунка);3) Максар Митыпов (Тунка);3) Кирилл Емельянов (СШОР 7);5) Ардан Арданов (СШОР 7);5) Ардан Абламский (Кижинга).1) Ананда Дампилов (Тунка);2) Владимир Тумуров (СШОР 7);3) Этигел Очиров (Курумкан);3) Дмитрий Соколов (СШОР 7);5) Аюша Хажитов (Закамна);5) Содном Сыхиров (СШОР 7).1) Чингис Гармаев (СШОР 7);2) Зоригто Нимаев (Кижинга);3) Владимир Гумпылов (СШОР 7);3) Михаил Балданов (СШОР 7);5) Очир Татаров (СШОР 7);5) Михаил Гармаев (Тунка).1) Очир Цыденов (РСШОР);2) Амгалан Нимаев (Кижинга-РСШОР);3) Базар Банзаракцаев (Кяхта);3) Пурбо Шагдуров (Тунка);4) Аюр Доржиев (Джида);5) Юрий Убошеев (Баргузин).1) Золто Цыбенов (РСШОР);2) Владислав Бубеев (Курумкан);3) Захар Давыдов (Кижинга);3) Михаил Колесников (Еравна-РСШОР);5) Андрей Дубчинов (РСШОР);5) Родион Сыренов (Тунка).1) Максар Игнаев (Тунка);2) Алдар Мыльников (СШОР 7);3) Агван Булгатов (Курумкан – СШОР 7);3) Ринчин Жамбалов (Тунка);5) Эрдэни Архинчеев (Кяхта);5) Арсалан Санжиев (РСШОР).1) Алдар Цыденжапов (СШОР 7);2) Алексей Дорофеев (Тунка);3) Руслан Имеев (СШОР 10);3) Аюр Тонтоев (Тунка);4) Александр Гармаев (СШОР 7);5) Сергей Янков (Кяхта).1) Анатолий Озонов (СШОР 10);2) Алексей Башитов (СШОР 7);3) Нима Шенхоров (Иволга);4) Аюша Цыдемпилов (РСШОР);5) Дашибимба Санжеев (СШОР 7);5) Тамир Гашинов (Заиграево).1) Данзан Тюрбеев (СШОР 7);2) Валерий Иванов (СШОР 10);3) Дамдин Манджиев (СШОР 7);3) Мэргэн Дамбаев (СШ 12);5) Олег Хонихоев (СШОР 9);5) Нурмохаммад Жунусов (СШОР 7).