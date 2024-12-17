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В Бурятии определили сильнейших юных борцов вольного стиля

В Бурятии определили сильнейших юных борцов вольного стиля
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревновались свыше 200 спортсменов из 14 районов республики

В Улан-Удэ завершилось первенство Бурятии по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили в культурно-спортивном комплексе спортивной школы олимпийского резерва № 10 имени Геннадия Манжуева.

В первенстве приняли участие более 200 спортсменов из 14 районов Бурятии. Допускались спортсмены с наличием разряда не ниже 2 юношеского. Молодые борцы выступали в 11 весовых категориях: 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и 110 кг. Поддержать их приехали болельщики из районов.

- Наша основная задача – отобрать кандидатов на первенство ДФО, чемпионат России и соответственно чемпионат мира. Конкуренция неплохая, в этом турнире участвовали победители первенства России. Мы видим планомерный рост мастерства наших местных спортивных клубов. Традиционно сильный результат показывает Тункинский район, Улан-Удэ, а среди маленьких неплохо набрали Селенгинский район, - прокомментировал «Байкал-Daily» вице-президент федерации спортивной борьбы Бурятии Жамсо Лхамажапов.



Большинство призовых мест заняли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №7. Так, победителями стали заняли борцы: до 42 кг – Ахмед Мехдиев, до 48 кг – Алексей Бандеев, до 55 кг – Чингис Гармаев, до 80 кг – Алдар Цыденжапов и до 110 кг – Данзан Тюрбеев.

На второй строчке расположились: до 42 кг – Роман Гусев, до 51 кг – Владимир Тумуров, до 71 кг – Алдар Мыльников и до 92 кг – Алексей Башитов. А третьи места завоевали: до 42 кг – Гатап Санжижипов, до 45 кг – Алдар Ангаров, до 48 кг – Кирилл Емельянов, до 51 кг – Дмитрий Соколов, до 55 кг – Владимир Гумпылов и Михаил Балданов, до 110 кг – Дамдин Манджиев.









Также отличились борцы из Тункинского, Кижингинского, Иволгинского и Кяхтинского районов.

По итогам прошедшего первенства определят кандидатов в сборную региона на 2025 год. Сформированная сборная выступит на первенстве ДФО в феврале.

В этом году федерация спортивной борьбы Бурятии провела чемпионаты по всем возрастным группам. Данный турнир был финальным в этом году.

Организатором соревнований выступает федерация спортивной борьбы Бурятии. Генеральный партнёр федерации – Забайкальское горнорудное предприятие.

В следующем году столица Бурятии примет крупный всероссийский турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Его планируют провести в августе.

Также в Бурятии планируется создать фонд для развития юношеской борьбы.

Полный список призёров первенства Бурятии:

до 42 кг:
1) Ахмед Мехдиев (СШОР 7);
2) Роман Гусев (СШОР 7);
3) Гатап Санжижипов (СШОР 7);
3) Андрей Гергешкинов (Тунка);
5) Александр Нечаев (Кяхта);
5) Баир Чимитов (СШОР 9).

до 45 кг:
1) Андрей Вершини (Иволга);
2) Ардан Данзанов (СШОР 9);
3) Галсан Холбоев (СШ 12);
3) Алдар Ангаров (CШОР 7);
5) Содном Цоктоев (Кяхта);
5) Чингис Нимаев (Курумкан).

до 48 кг:
1) Алексей Бандеев (СШОР 7);
2) Доржи Гармаев (Тунка);
3) Максар Митыпов (Тунка);
3) Кирилл Емельянов (СШОР 7);
5) Ардан Арданов (СШОР 7);
5) Ардан Абламский (Кижинга).

до 51 кг:
1) Ананда Дампилов (Тунка);
2) Владимир Тумуров (СШОР 7);
3) Этигел Очиров (Курумкан);
3) Дмитрий Соколов (СШОР 7);
5) Аюша Хажитов (Закамна);
5) Содном Сыхиров (СШОР 7).

до 55 кг:
1) Чингис Гармаев (СШОР 7);
2) Зоригто Нимаев (Кижинга);
3) Владимир Гумпылов (СШОР 7);
3) Михаил Балданов (СШОР 7);
5) Очир Татаров (СШОР 7);
5) Михаил Гармаев (Тунка).

до 60 кг:
1) Очир Цыденов (РСШОР);
2) Амгалан Нимаев (Кижинга-РСШОР);
3) Базар Банзаракцаев (Кяхта);
3) Пурбо Шагдуров (Тунка);
4) Аюр Доржиев (Джида);
5) Юрий Убошеев (Баргузин).

до 65 кг:
1) Золто Цыбенов (РСШОР);
2) Владислав Бубеев (Курумкан);
3) Захар Давыдов (Кижинга);
3) Михаил Колесников (Еравна-РСШОР);
5) Андрей Дубчинов (РСШОР);
5) Родион Сыренов (Тунка).

до 71 кг:
1) Максар Игнаев (Тунка);
2) Алдар Мыльников (СШОР 7);
3) Агван Булгатов (Курумкан – СШОР 7);
3) Ринчин Жамбалов (Тунка);
5) Эрдэни Архинчеев (Кяхта);
5) Арсалан Санжиев (РСШОР).

до 80 кг:
1) Алдар Цыденжапов (СШОР 7);
2) Алексей Дорофеев (Тунка);
3) Руслан Имеев (СШОР 10);
3) Аюр Тонтоев (Тунка);
4) Александр Гармаев (СШОР 7);
5) Сергей Янков (Кяхта).

до 92 кг:
1) Анатолий Озонов (СШОР 10);
2) Алексей Башитов (СШОР 7);
3) Нима Шенхоров (Иволга);
4) Аюша Цыдемпилов (РСШОР);
5) Дашибимба Санжеев (СШОР 7);
5) Тамир Гашинов (Заиграево).

до 110 кг:
1) Данзан Тюрбеев (СШОР 7);
2) Валерий Иванов (СШОР 10);
3) Дамдин Манджиев (СШОР 7);
3) Мэргэн Дамбаев (СШ 12);
5) Олег Хонихоев (СШОР 9);
5) Нурмохаммад Жунусов (СШОР 7).

спорт борьба

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