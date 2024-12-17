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В центре Улан-Удэ появились «рукогрейки» и огромный новогодний шар

В центре Улан-Удэ появились «рукогрейки» и огромный новогодний шар
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Главная площадь города преображается к празднику

Площадь советов в столице Бурятии продолжают готовить к Новому году. Сотрудники МБУ «Горсвет» вовсю украшают ёлку, привезённую из Москвы, и развешивают на ней гирлянды. А мастера создают удивительные ледяные скульптуры.




Как сообщили в администрации улан-Удэ, все горки уже готовы, огромный светодиодный шар установлен и даже «рукогрейки» на месте. Очень скоро горожане смогут оценить всю красоту ледового городка, опробовать катушки и сделать яркие фотографии на память.

На новогоднее дерево повесят красные и золотые шары. Всего их будет около тысячи. Над елью раскинется световой шатер, а на ней самой разместят стробоскопы и подсветку.

Через несколько дней зелёная красавица засияет яркими огнями, радуя горожан в преддверии праздника. Торжественное открытие ледового городка состоится в следующую пятницу, 27 декабря (возрастное ограничение – 0+).




Новый год ледовый городок

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