В центре Улан-Удэ появились «рукогрейки» и огромный новогодний шар





























Площадь советов в столице Бурятии продолжают готовить к Новому году. Сотрудники МБУ «Горсвет» вовсю украшают ёлку, привезённую из Москвы, и развешивают на ней гирлянды. А мастера создают удивительные ледяные скульптуры.Как сообщили в администрации улан-Удэ, все горки уже готовы, огромный светодиодный шар установлен и даже «рукогрейки» на месте. Очень скоро горожане смогут оценить всю красоту ледового городка, опробовать катушки и сделать яркие фотографии на память.На новогоднее дерево повесят красные и золотые шары. Всего их будет около тысячи. Над елью раскинется световой шатер, а на ней самой разместят стробоскопы и подсветку.Через несколько дней зелёная красавица засияет яркими огнями, радуя горожан в преддверии праздника. Торжественное открытие ледового городка состоится в следующую пятницу, 27 декабря ().