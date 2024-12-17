Чёрный гриф из Бурятии идёт в Иркутске на поправку

Чёрный гриф, которого спасают в Иркутской зоогалерее, идёт на поправку. Птица уже весит 9 кг, в то время как поступила с массой всего 5,5 кг, что очень мало для неё. По словам специалистов, такой вес уже близок к норме для молодой птицы.
На сегодня карантин, а также основная фаза лечения птички окончены, сообщили сотрудники зоопарка.
Как сообщал «Байкал-Daily», чёрного грифа доставили из Тункинского национального парка, который находится в соседней Бурятии. Историю его появления и детали спасательной операции обещали рассказать в ближайшее время.
Пока известно лишь то, что некоторое время птица останется жить в зоопарке, а дальнейшую судьбу решит Росприроднадзор. По прогнозам сотрудников Иркутской зоогалереи, в природе сам не выживет: «Один раз уже чуть не погиб, дальше орнитологи против экспериментов».