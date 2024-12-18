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В Бурятии местами небольшой снег

В Бурятии местами небольшой снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В отдельных районах ветер усилится до 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 18 декабря переменная облачность, местами небольшой снег, по южной половине до умеренного. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура воздуха днём -12, -17, местами -18, -23, местами по Прибайкалью -4, -9 градусов.

В Улан-Удэ днём снег, ветер переменный 2-7 м/с. Днём температура воздуха составит от 12 до 14 градусов мороза.



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