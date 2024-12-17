В общежитии в Улан-Удэ воцарился кошмар



В региональном отделении Народного фронта рассказали об ужасной обстановке в общежитии на улице Комарова. Оно расположено в доме, аж построенном 63 года назад.



Жильцы – а в общаге заселено 77 квартир – вынуждены мыться в подвале, где нет нормальной лавочки, а ремонт, судя по всему, давно не делали – плитка отваливается, стены покрылись плесенью. Повсюду царит сырость.



По словам обитателей общежития, там даже выросли какие-то непонятные растения. Зимой очень холодно. В подвале два душа. Один – с дырявой дверью, второй рассыпается. Из гнилой трубы льётся настоящий водопад.







За долгие годы ограничились только заменой трубы в мойке и прочистили слив. Старые трубы в туалете беспокоят засорами. На общей кухне – советская плитка и стёртый до дыр линолеум. Четыре года назад люди не выдержали и сами залатали напольное покрытие в коридоре.



При этом у дома есть управляющая компания, которая ежемесячно собирает с каждой квартиры по 850 рублей. На обращения жильцов «управляшка» реагирует вяло, утверждают общественники. Сломанную форточку в подъезде, к примеру, меняли полгода.



«Фронтовики» уже назвали происходящее в общаге «кошмаром на улице Комарова» и обратились в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ. Активисты через надзорное ведомство намерены добиться ремонта помещений.