17 декабря

16 декабря

Популярное

Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года

Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года и чаще постят их в соцсетях

Исследование, проведённое сервисом SuperJob, показало, что 6 из 10 жителей Улан-Удэ планируют подвести личные итоги 2024 года. 35% сделают это мысленно или устно и не станут нигде сохранять, 20% напишут заметки для себя, 3% запостят в социальных сетях, ещё столько же сохранят в других форматах.

Каждый третий признался, что подведение итогов года ему не свойственно.

Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года и чаще постят их в соцсетях. Молодые люди до 35 лет чаще тех, кто старше, предпочитают фиксировать свои достижения (22%). Респонденты от 45 лет чаще ограничиваются только мысленными рассуждениями (36%).

Опрошенные чаще всего будут анализировать доход (75%) и состояние здоровья (66%). Уровень саморазвития попытаются оценить 56%: к нему респонденты относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и проч. Каждый второй поразмышляет о карьере, 43% — об образовании и повышении квалификации.

Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанам приходится петь и вязать в пуховиках
В Бурятии сельчанам приходится петь и вязать в пуховиках
Общество, 17.12.2024
В местном ДК воцарился «собачий холод»
Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года
Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года
Общество, 17.12.2024
Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года и чаще постят их в соцсетях
В Бурятии полицейские победили на первенстве по волейболу
В Бурятии полицейские победили на первенстве по волейболу
Общество, 17.12.2024
Они становятся победителями третий год подряд
В посёлок на Байкале наведалась рысь
Общество, 17.12.2024
Сельчан просят не контактировать со зверем и не давать еду
Что-то очень странное появилось в небе над Бурятией
Что-то очень странное появилось в небе над Бурятией
Общество, 17.12.2024
Жителей республики взбудоражил загадочный светящийся объект
На дорогах Бурятии выявляют авто со скрытыми госномерами
На дорогах Бурятии выявляют авто со скрытыми госномерами
Общество, 17.12.2024
Чаще всего автомобилисты «прячутся» от перевеса или негабарита
В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку
В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку
Общество, 17.12.2024
Они останутся на дистанте до конца четверти
В Бурятии исчезнут сразу два района
В Бурятии исчезнут сразу два района
Общество, 17.12.2024
Муйский и Окинский скоро превратятся в округа
В Улан-Удэ будут бороться со стихийной парковкой
В Улан-Удэ будут бороться со стихийной парковкой
Общество, 17.12.2024
Из-за неё затруднён въезд на придомовую территорию
Впервые уроженец Бурятии стал обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу
Впервые уроженец Бурятии стал обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу
Общество, 17.12.2024
Санжи Босхолов рассказал, что джиу-джитсу полностью изменило его жизнь
В Улан-Удэ попросили о водопроводе для семей участников СВО
В Улан-Удэ попросили о водопроводе для семей участников СВО
Общество, 17.12.2024
От его нехватки страдают в отдалённом микрорайоне
В Улан-Удэ разыграют кубок по дартс
В Улан-Удэ разыграют кубок по дартс
Общество, 17.12.2024
Соревнования пройдут на этой неделе
В Бурятии местами небольшой снег
В Бурятии местами небольшой снег
Общество, 17.12.2024
В Улан-Удэ 14 градусов мороза
Чита примет чемпионат ВС РФ по рукопашному бою
Чита примет чемпионат ВС РФ по рукопашному бою
Общество, 16.12.2024
Трансляцию боёв покажут на телевидении

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^