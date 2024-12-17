Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года

Исследование, проведённое сервисом SuperJob, показало, что 6 из 10 жителей Улан-Удэ планируют подвести личные итоги 2024 года. 35% сделают это мысленно или устно и не станут нигде сохранять, 20% напишут заметки для себя, 3% запостят в социальных сетях, ещё столько же сохранят в других форматах.Каждый третий признался, что подведение итогов года ему не свойственно.Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года и чаще постят их в соцсетях. Молодые люди до 35 лет чаще тех, кто старше, предпочитают фиксировать свои достижения (22%). Респонденты от 45 лет чаще ограничиваются только мысленными рассуждениями (36%).Опрошенные чаще всего будут анализировать доход (75%) и состояние здоровья (66%). Уровень саморазвития попытаются оценить 56%: к нему респонденты относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и проч. Каждый второй поразмышляет о карьере, 43% — об образовании и повышении квалификации.