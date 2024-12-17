В Бурятии полицейские победили на первенстве по волейболу

В спорткомплексе села Кабанск прошло первенство Кабанского района по волейболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 10 команд.Первое место заняла команда «Динамо», представляющая отдел МВД России по Кабанскому району. Команда становится победителем уже третий год подряд.На втором месте команда сельского поселения «Колесовское». Замкнула тройку призёров сборная команда «Социальник».Победители и призёры были награждены кубками, грамотами, медалями и памятными призами.

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