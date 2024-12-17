В посёлок на Байкале наведалась рысь

В посёлок Байкал, что находится в Прибайкальском нацпарке Иркутской области, прибежала рысь. Госинспекторы Байкальского участкового лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» зафиксировали появление хищницы на улицах в период с 13 по 15 декабря.Специалисты предупредили местную власть и жителей о том, что необходимо исключить привлекательные для хищника факторы на территории населённого пункта и избегать конфликтных ситуаций. Спровоцировать животное мог свободный доступ к продуктам питания или корму для домашних животных, а также к самим питомцам: курам, некрупным псам или кошкам.- Основной пищей для рыси являются косули, зайцы-беляки и молодые кабаны. В окрестностях посёлка Байкал их достаточно. Сама рысь-хулиганка не выглядит больной или истощённой, - отметили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».Госинспекторы нацпарка призывают жителей посёлка не допускать физического воздействия на рысь, чтобы не спровоцировать её на агрессию.