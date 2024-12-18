В Бурятии определят чемпионов по чир спорту

В Улан-Удэ состоятся главные чир-соревнования уходящего года
Чемпионат и первенство Бурятии по чир спорту, а также спортивный фестиваль «Чир звёзды» пройдут в республике уже в эту субботу, 21 декабря. Спортивные мероприятия состоятся в Улан-Удэ.
- В состязаниях сойдутся от самых юных звёздочек до взрослых спортсменов. Соло фристайл, соло джаз, соло хип хор, соло чир – всех дисциплин просто не перечислить, но поверьте, спортсменам есть чем удивить, - сообщили в федерации чир спорта РБ.
Чир-марафон пройдёт в региональном центре единоборств «Патриот». Соревнования начнутся с 10:00.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ состоятся главные чир-соревнования уходящего года
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