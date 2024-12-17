В Бурятии сельчанам приходится петь и вязать в пуховиках

Жители тарбагатайского села Пестерёво жалуются на низкую температуру в местном доме культуры. Некоторые ходят туда каждый день на репетиции. А ещё сельчане плетут в ДК маскировочные сети.- Приходится петь и вязать в пуховиках. Температура –6-10 градусов. В клуб и дети ходят. Это ещё морозов настоящих нет, – заявили они. – И что интересно – котельная находится рядом, а школа – примерно в 50 метрах. Но в школе тепло, а в ДК – собачий холод. Как будто специально тепло перекрывается.Власти попросили разобраться с отоплением, чтоб все желающие могли с удовольствием заниматься творчеством и плести маскировочные сети для участников СВО.Прокомментировала ситуацию директор культурно-досугового центра Тарбагатайского района Вера Ведерникова. При осмотре системы отопления ДК выяснилось, что причина недостаточного обогрева кроется в отсутствии элеваторного узла, необходимого для регулировки подачи горячей воды из теплосети и смешивания её с водой обратного трубопровода перед подачей в отопительные приборы.- Для устранения проблемы специалисты подготовили проект локальной сметы на установку элеваторного узла, – пояснила Ведерникова.