В Закаменске завершился республиканский турнир по волейболу

В Закаменском районе Бурятии прошёл 42-й республиканский турнир по волейболу на призы города Закаменска. Соревнования собрали множество команд и болельщиков из разных районов республики, сообщает федерация волейбола РБ.
Победителями и призёрами турнира стали:
Женщины
1 место - Бурятский государственный университет
2 место - Джидинский район
3 место - Закаменский район
Мужчины
1 место - Закаменский район
2 место – «СП-Инвест»
3 место - отдельный специализированный батальон ДПС ГИББД МВД по РБ
Лучшие игроки:
Женщины
Лучший связующий - Тагангаева Елена (Закаменский район),
Лучший нападающий - Жамсоева Бальжидма (Закаменский район),
Лучший блокирующий - Цырендоржиева Жанна (Джидинский район),
Лучший защитник - Батоцыренова Галина (БГУ),
Лучший игрок - Зубакина Нина (БГУ).
Мужчины
Лучший связующий - Ширапов Александр («СП-Инвест»),
Лучший нападающий - Амгалан Дашеев (Закаменский район),
Лучший блокирующий - Тинхалаев Баир (Отдельный специализированный батальон ДПС ГИББД МВД по Республике Бурятия),
Лучший защитник - Сандипов Станислав (Закаменский район),
Лучший игрок - Алдар Гончиков (Закаменский район).
Специальный приз «Будущее Закаменского волейбола» получила Арюна Жамбалова (Закаменский район).