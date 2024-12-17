Альпинисты Бурятии стали вторыми на международных соревнованиях

Их наградили за восхождение на пик Победы
Команда Бурятии стала второй на международных соревнованиях по альпинизму в высотном классе. Итоги сезона с 1 января по 15 ноября этого года подвела международная федерация спортивного альпинизма (МФСА).
Александр Семёнов, Баир Батуев, Евгений Токарев и Мария Сизова были отмечены за восхождение на пик Победы (7439 м) с перевала Дикий по маршруту 5Б категории сложности. Высшая вершина хребта Какшаал-Тоо в Киргизии была достигнута
8 августа этого года.
Отметим, что первое место также заняла российская команда, представляющая Ростовскую область. Альпинисты поднялись на пик Тенсинга (7918 м) в Гималаях.
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Их наградили за восхождение на пик Победы
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