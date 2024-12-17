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В Улан-Удэ разыграют дружеский кубок по футзалу

В Улан-Удэ разыграют дружеский кубок по футзалу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в эту субботу

21 декабря в Улан-Удэ состоится традиционный турнир по футзалу «Кубок Друзей». Соревнования посвящены памяти тренеров и футболистов Бурятии.

Мероприятие проведут в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса. В этот раз на площадке встретятся футболисты 2011 года рождения.

Как сообщает детская футбольная лига Бурятии, традиционно среди главных организаторов турнира будет футболист Владимир Гранат.

- В финале примут участие 8 команд 2011 - 2012 годов рождения из Улан-Удэ и районов республики. Особенность «Кубка друзей» - все команды, независимо от результата, получат подарки и призы. Не забудем мы и про болельщиков: самая активная группа поддержки получит приз, - рассказал один из организаторов Максим Бувалин.

Матчи стартуют 21 декабря с 9:00. В 11:30 состоится открытие турнира. Также в 12:00 будет проведён традиционный «матч друзей».

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Бурятия футзал футбол спорт кубок

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