В Улан-Удэ разыграют дружеский кубок по футзалу

21 декабря в Улан-Удэ состоится традиционный турнир по футзалу «Кубок Друзей». Соревнования посвящены памяти тренеров и футболистов Бурятии.Мероприятие проведут в универсальном зале физкультурно-спортивного комплекса. В этот раз на площадке встретятся футболисты 2011 года рождения.Как сообщает детская футбольная лига Бурятии, традиционно среди главных организаторов турнира будет футболист Владимир Гранат.- В финале примут участие 8 команд 2011 - 2012 годов рождения из Улан-Удэ и районов республики. Особенность «Кубка друзей» - все команды, независимо от результата, получат подарки и призы. Не забудем мы и про болельщиков: самая активная группа поддержки получит приз, - рассказал один из организаторов Максим Бувалин.Матчи стартуют 21 декабря с 9:00. В 11:30 состоится открытие турнира. Также в 12:00 будет проведён традиционный «матч друзей».