На дорогах Бурятии выявляют авто со скрытыми госномерами

Ранее в России ужесточили наказание за скрытые госномера. Теперь нарушителям грозит лишение водительских прав до полутора лет.Специалисты Бурятрегионавтодора начали активную работу по выявлению водителей, скрывающих государственные регистрационные знаки. Кроме этого, совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся рейды по соблюдению правил перевозки грузов на региональных дорогах.- Водители большегрузных машин чаще всего скрывают номерные знаки на автоматических пунктах весогабаритного контроля, чтобы избежать фиксации перегруза или негабарита. Нарушения правил перевозки груза не только провоцируют ДТП, но и наносят ущерб дорожному полотну. Мы регулярно проводим мероприятия, чтобы предотвратить подобные случаи и сохранить наши дороги, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.На прошлой неделе во время очередного рейда в Прибайкальском районе на участке 164+700 км региональной дороги Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан — Новый Уоян проверили четыре грузовика, у одного из них госномер был не читаем. В отношении нарушителя составили протокол.В ведомстве напомнили, что в конце ноября пункты автоматического весогабаритного контроля, расположенные на региональных дорогах, оснастили новой системой, которая распознаёт скрытые госномера. Всего на основных магистралях, ведущих в столицу Бурятии, работают шесть таких комплексов.