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В заповеднике Бурятии рассказали о «жилищном вопросе» для белок

В заповеднике Бурятии рассказали о «жилищном вопросе» для белок
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Зверьки продолжают обживаться в Давше

Недавно в Баргузинском заповеднике Бурятии рассказали, как участковый государственный инспектор Юрий Гороховский сделал из старого скворечника домик для белки. Оказалось, что на территории полевой базы «Давша» в заповеднике высокий спрос на жильё. Чтобы зверьки не ссорились за крышу над головой, инспектор повесил второю дуплянку и планирует сделать ещё, сообщили в «Заповедном Подлеморье».

- Новенькая белка довольно быстро обнаружила предложенную столовую и объявила в собственность уже перед третьей белкой. Удивительно наблюдать одновременно пластику и стремительность их движений по кронам и стволам деревьев, когда они гоняют друг друга. Для последней тоже придётся что-нибудь сделать. Пусть беличья братия оживляет окрестности на радость посетителям Баргузинского заповедника, – поделился своими наблюдениями и планами Юрий Гороховский.
Бурятия заповедник дикие животные

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