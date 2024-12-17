В заповеднике Бурятии рассказали о «жилищном вопросе» для белок

Недавно в Баргузинском заповеднике Бурятии рассказали, как участковый государственный инспектор Юрий Гороховский сделал из старого скворечника домик для белки. Оказалось, что на территории полевой базы «Давша» в заповеднике высокий спрос на жильё. Чтобы зверьки не ссорились за крышу над головой, инспектор повесил второю дуплянку и планирует сделать ещё, сообщили в «Заповедном Подлеморье».
- Новенькая белка довольно быстро обнаружила предложенную столовую и объявила в собственность уже перед третьей белкой. Удивительно наблюдать одновременно пластику и стремительность их движений по кронам и стволам деревьев, когда они гоняют друг друга. Для последней тоже придётся что-нибудь сделать. Пусть беличья братия оживляет окрестности на радость посетителям Баргузинского заповедника, – поделился своими наблюдениями и планами Юрий Гороховский.