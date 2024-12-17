Иркутск примет Байкальский бурятский форум

19 декабря в Иркутске проведут «Байкальский бурятский форум-2024». В нём могут принять т участие ведущие эксперты и общественные деятели. Их знания и опыт помогут обсудить важнейшие темы, которые объединяют сообщество и определяют будущее бурятской культуры и традиций.
Как сообщает Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры», на форуме примут участие специалисты и общественные лидеры, готовые раскрыть ключевые вопросы по следующим направлениям:
- «Государственная национальная политика: поддержка традиционных духовных и культурных ценностей народа»;
- «Образование: зачем бурятский язык важен миру?»;
- «Культура: что скрывается за строками родных мотивов?»;
- «Молодёжная политика России: роль бурятской молодёжи в сохранении традиционной культуры»;
- «Наука: вернётся ли бурятский народ к повышенному интересу к науке?»;
- «Блогерство: современные методы популяризации бурятских традиций»;
- «Бизнес: повышаем ли интерес к бурятской культуре через предпринимательство?».
Мероприятие проведут в центре «Мой бизнес» в Иркутске. Регистрация участников уже завершена. Делегации уже начали собираться на форум.
Возрастное ограничение: 16+.