Иркутск примет Байкальский бурятский форум

19 декабря в Иркутске проведут «Байкальский бурятский форум-2024». В нём могут принять т участие ведущие эксперты и общественные деятели. Их знания и опыт помогут обсудить важнейшие темы, которые объединяют сообщество и определяют будущее бурятской культуры и традиций.Как сообщает Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры», на форуме примут участие специалисты и общественные лидеры, готовые раскрыть ключевые вопросы по следующим направлениям:- «Государственная национальная политика: поддержка традиционных духовных и культурных ценностей народа»;- «Образование: зачем бурятский язык важен миру?»;- «Культура: что скрывается за строками родных мотивов?»;- «Молодёжная политика России: роль бурятской молодёжи в сохранении традиционной культуры»;- «Наука: вернётся ли бурятский народ к повышенному интересу к науке?»;- «Блогерство: современные методы популяризации бурятских традиций»;- «Бизнес: повышаем ли интерес к бурятской культуре через предпринимательство?».Мероприятие проведут в центре «Мой бизнес» в Иркутске. Регистрация участников уже завершена. Делегации уже начали собираться на форум.