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Иркутск примет Байкальский бурятский форум

Иркутск примет Байкальский бурятский форум
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники обсудят вопросы бурятской культуры и ценностей

19 декабря в Иркутске проведут «Байкальский бурятский форум-2024». В нём могут принять т участие ведущие эксперты и общественные деятели. Их знания и опыт помогут обсудить важнейшие темы, которые объединяют сообщество и определяют будущее бурятской культуры и традиций.

Как сообщает Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры», на форуме примут участие специалисты и общественные лидеры, готовые раскрыть ключевые вопросы по следующим направлениям:
- «Государственная национальная политика: поддержка традиционных духовных и культурных ценностей народа»;
- «Образование: зачем бурятский язык важен миру?»;
- «Культура: что скрывается за строками родных мотивов?»;
- «Молодёжная политика России: роль бурятской молодёжи в сохранении традиционной культуры»;
- «Наука: вернётся ли бурятский народ к повышенному интересу к науке?»;
- «Блогерство: современные методы популяризации бурятских традиций»;
- «Бизнес: повышаем ли интерес к бурятской культуре через предпринимательство?».

Мероприятие проведут в центре «Мой бизнес» в Иркутске. Регистрация участников уже завершена. Делегации уже начали собираться на форум.

Возрастное ограничение: 16+.
Иркутск культура традиции

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