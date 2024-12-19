В Усть-Ордынском округе состоятся всероссийские борцовские соревнования

IV всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет на призы мэра Осинского района пройдут 20 декабря в Усть-Ордынском Бурятском округе. Они состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Баатар» имени Г.Н. Богданова в селе Оса. Планируется, что за медали турнира будут бороться около 150 спортсменов из Иркутской, Кемеровской областей, Красноярского, Забайкальского, Приморского краёв, республик Саха (Якутия), Бурятия, Хакасия, Тыва и Дагестан.Соревнования пройдут по олимпийской системе с утешительными встречами для борцов, уступивших финалистам. Спортсмены до 18 лет разыграют награды в 11 весовых категориях: до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг. Церемония открытия турнира состоится в 12:30 20 декабря, с 10:00 до 19:00 будут идти предварительные встречи, в 19:00 стартуют полуфиналы и утешительные встречи, в 20:00 – финалы.- Победителей и призёров всероссийского турнира наградят медалями, грамотами и призами. Тренеров спортсменов-победителей отметят грамотами и ценными призами, - сообщает министерство спорта Иркутской области.