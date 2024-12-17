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Рукопашники Бурятии вошли в тройки призёров всероссийского турнира

Рукопашники Бурятии вошли в тройки призёров всероссийского турнира
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Забайкалья
Соревнования проводились в Забайкальском крае

Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти кавалера ордена Мужества Цыренжапа Тарбаева прошёл с 14 по 15 декабря в Чите. В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Хабаровского, Забайкальского и Красноярского краёв, Санкт-Петербурга и Еврейского автономного округа.

В общекомандном зачёте среди участников 8-12 лет первое место у команды из Бурятии, второе – у Иркутской области, а третье занял Хабаровский край. Среди 14-17 лет победила Иркутская область, серебро – у Забайкальского края, а бронзу завоевала Республика Бурятия. Среди мужчин первое место у Забайкальского края, на втором – Иркутская область, а третье – у Бурятии.

Так, среди мужчин победу одержали Мехроб Шарипов, Кирилл Минин, Эльдарзаб Долозин, Артём Часов, Семен Донодин, Рустам Одинаев и Валей Булхак. Серебряными призёрами стали Артём Наседкин, Сергей Дербин, Адам Ацаев, Данила Храмцов, Даниил Силинский, Александр Бучинский, Алдар Дондоков. Бронзовые медали выиграли Абдукарим Абдуллаев, Никита Игумнов, Ахмед Шишков, Мухамед-Али Абдулаев, Александр Осташков, Станислав Казаров и Даниил Марков.

- Тарбаев Цыренжап Будэжапович в 2007 году был призван на срочную службу в Вооружённые Силы РФ, служил в Борзе артиллеристом, в звании младший сержант. После срочной службы остался жить и работать в Чите. В свободное время Цыренжап занимался в секции рукопашного боя, имел спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Младший сержант, командир орудия, героически погиб 22 июня 2022 года в ходе специальной военной операции на территории Украины. Награждён посмертно орденом Мужества, - сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
спорт Бурятия Забайкальский край армейский рукопашный бой

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