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В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку

В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Они останутся на дистанте до конца второй четверти

Учеников Тохойской школы в Джидинском районе, которую ночью 17 декабря уничтожил пожар, решили перевести на дистанционное обучение. Всего там насчитывается 11 детей – с 3-го по 9-ый класс.

Как сообщили в группе «Джида-инфо 24/7», они останутся на удалёнке до конца второй четверти.

- Прорабатывается вопрос о переводе образовательного процесса в Оёрскую СОШ и об организации подвоза учащихся с третьей четверти, – заявили в районном управлении образования. 

Сообщение о возгорании поступило примерно в 4:20 утра. До приезда пожарных огонь сдерживали местные жители. К 8:48 открытое горение ликвидировали на общей площади в 400 квадратных метров.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности. Уже установлено, что недавно в здании был проведён ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов.
школа пожар школьники

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