В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку

Учеников Тохойской школы в Джидинском районе, которую ночью 17 декабря уничтожил пожар, решили перевести на дистанционное обучение. Всего там насчитывается 11 детей – с 3-го по 9-ый класс.
Как сообщили в группе «Джида-инфо 24/7», они останутся на удалёнке до конца второй четверти.
- Прорабатывается вопрос о переводе образовательного процесса в Оёрскую СОШ и об организации подвоза учащихся с третьей четверти, – заявили в районном управлении образования.
Сообщение о возгорании поступило примерно в 4:20 утра. До приезда пожарных огонь сдерживали местные жители. К 8:48 открытое горение ликвидировали на общей площади в 400 квадратных метров.
По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности. Уже установлено, что недавно в здании был проведён ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов.
По факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности. Уже установлено, что недавно в здании был проведён ремонт с заменой системы отопления и установкой электрокотлов.