В южном посёлке Бурятии скоро откроют детский сад

В Бурятии готовится к открытию ещё один объект в Кяхтинском районе. Это детский сад на 150 мест в посёлке городского типа Наушки.Строилось здание по типовому проекту. Детсад состоит из трёх двухэтажных блоков с цоколем. На каждом этаже по три детские группы на 25 человек каждая. Также здесь предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, залы для физкультуры и музыкальных занятий.- Все строительные, монтажные работы завершены. На объекте начинаются клининговые работы, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.