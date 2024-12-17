В южном посёлке Бурятии скоро откроют детский сад

Работы по возведению находятся на финальном этапе
В Бурятии готовится к открытию ещё один объект в Кяхтинском районе. Это детский сад на 150 мест в посёлке городского типа Наушки.
Строилось здание по типовому проекту. Детсад состоит из трёх двухэтажных блоков с цоколем. На каждом этаже по три детские группы на 25 человек каждая. Также здесь предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, залы для физкультуры и музыкальных занятий.
- Все строительные, монтажные работы завершены. На объекте начинаются клининговые работы, - сообщили в управлении капитального строительства РБ.
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