На юге Бурятии строят дом культуры на 400 мест

В Бурятии полным ходом идёт строительство дома культуры на 400 мест в городе Кяхте.- После того, как строители закрыли фасад, видно, что будущее здание удачно впишется в архитектурный ансамбль исторического центра Кяхты. Для этого ранее откорректировали проектную документацию и вместо облицовочного кирпича использовали штукатурку, - сообщает управление капитального строительства РБ.Двухэтажный дом культуры вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, а также помещения для репетиций и занятий в различных секциях. Кроме того, в ДК будут расположены музейно-выставочные площади и студия звукозаписи.Сейчас на объекте работают 41 рабочий, автокран, экскаватор и погрузчик. Производятся сварочные работы, монтаж системы отопления, вентиляционных коробов, устройство сплошной обрешётки кровли по периметру, стяжка полов. Готовность на сегодня составляет более 65 %.