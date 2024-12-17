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На юге Бурятии строят дом культуры на 400 мест

На юге Бурятии строят дом культуры на 400 мест
Общество,  Фото:УКС РБ
Работы ведутся в Кяхте

В Бурятии полным ходом идёт строительство дома культуры на 400 мест в городе Кяхте.

- После того, как строители закрыли фасад, видно, что будущее здание удачно впишется в архитектурный ансамбль исторического центра Кяхты. Для этого ранее откорректировали проектную документацию и вместо облицовочного кирпича использовали штукатурку, - сообщает управление капитального строительства РБ.

Двухэтажный дом культуры вместит в себя зрительный зал на 400 мест, библиотеку, а также помещения для репетиций и занятий в различных секциях. Кроме того, в ДК будут расположены музейно-выставочные площади и студия звукозаписи.

Сейчас на объекте работают 41 рабочий, автокран, экскаватор и погрузчик. Производятся сварочные работы, монтаж системы отопления, вентиляционных коробов, устройство сплошной обрешётки кровли по периметру, стяжка полов. Готовность на сегодня составляет более 65 %.
Бурятия Кяхта дом культуры строительство

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