В районе Бурятии труженика тыла поздравили с 95-летием

В Заиграевском районе Бурятии родные, близкие и земляки чествовали участника трудового фронта – Николая Тимофеевича Васильева. Он родился 95 лет назад в далёком Татарстане, в небольшом селе Старая Мочалино, в многодетной дружной семье.- В 1939 году нашей семье пришлось покинуть родные места и переехать на постоянное место жительство в Бурятию. Она стала нашей второй Родиной. Отправились в путь небольшим составом. Наш отец к тому времени умер, старшие дети остались в Татарстане. А мы с мамой и двумя сёстрами поселились в селе Мухор-Тала Заиграевского района, - рассказывает о своём детстве труженик тыла. - Нам, как переселенцам на новом месте, конечно же, помогали: выделили жильё, дали корову, но жизнь в суровых краях была нелёгкой. В 1941 году мне было 12 лет. Мне пришлось стать и добытчиком для семьи, и помощником. Собирали колоски пшеницы, пекли лепёшки. А работать я начал ещё раньше – с 10 лет. Тогда я устроился пастухом и пас колхозных телят, занимался заготовкой дров. Дома вся тяжёлая мужская работа была на моих плечах.Как рассказали в министерстве социальной защиты населения РБ, в 1950 году Николай Тимофеевич ушёл в армию, а по возвращении обучился на курсах трактористов. Долгое время работал в колхозе, трудолюбивого и серьёзного Николая заметило руководство, его перевили в бригадиры и доверили бригаду трактористов.За добросовестный труд у Николая Тимофеевича на счету множество наград и благодарностей: орден Красного Знамени, знак» «Отличник социалистического соревнования», «За доблестный труд», орден Ленина. В 1970 году его назначили на должность управляющего отделение № 2 колхоза XXI партсъезда. В 1989 году он ушёл на заслуженный отдых.- Со своей любимой супругой мы воспитали шестерых детей. Я счастливый дедушка восемнадцати внуков, семнадцати правнуков, четырёх праправнуков. Сейчас живу со старшей дочерью в селе Новоильинск. Внуки при любой возможности приезжают, всегда рад дать совет и поддержать каждого словом, - с гордостью говорит юбиляр.В свои годы Николай Тимофеевич строгий, но всегда подбодрит и поможет словом. Николай Тимофеевич имеет удостоверение «Ветеран труда», удостоверение «Участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны».- В юбилейный день земляки поздравили именинника с юбилеем, вручили письмо от президента Российской Федерации, поздравительную открытку от главы Республики Бурятия, благодарственное письмо от главы МО «Заигравский район», свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Заиграевскому району.