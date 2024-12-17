17 декабря

16 декабря

Популярное

В Улан-Удэ вспомнили о запуске первого городского трамвая

В Улан-Удэ вспомнили о запуске первого городского трамвая
Общество,  Фото:архив «Управления трамвая»
Первый вагон отправился в путь по улицам города 66 лет назад

Вчера мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков напомнил о дне рождения улан-удэнского трамвая. Самый первый вагон выехал на улицы столицы Бурятии 16 декабря 1958 года.

- В первую очередь трамвайные линии должны были обеспечить подвоз рабочих на ЛВРЗ. Поэтому первая трамвайная линия протяжённостью 9,6 км появилась сначала в Железнодорожном районе. Это была «ветка» от ПВЗ (посёлок вагонного завода) до Заудинского кольца (район улицы Бабушкина). Там же, на ПВЗ, появилось и первое трамвайное депо. Улан-удэнский трамвайный парк в те времена составлял из 18 вагонов типа КТМ-1. Трамвайные поезда ходили с прицепами, моторным был первый вагон, - сообщил мэр.

Также он показал уникальное фото из архива «Управления трамвая». На нём изображён запуск первого трамвая в Улан-Удэ.

Сейчас в трамвайном парке города насчитывается 70 трамваев, из которых 15 «Львят» и 2 «Богатыря», последние приехали в Улан-Удэ в феврале этого года. Всего в «Управлении трамвая» трудится более 600 сотрудников.
Улан-Удэ трамвай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ вспомнили о запуске первого городского трамвая
В Улан-Удэ вспомнили о запуске первого городского трамвая
Общество, 17.12.2024
Первый вагон отправился в путь по улицам города 66 лет назад
В районе Бурятии труженика тыла поздравили с 95-летием
В районе Бурятии труженика тыла поздравили с 95-летием
Общество, 17.12.2024
Юбилей отметил счастливый прапрадедушка Николай Васильев
В центре Улан-Удэ появились «рукогрейки» и огромный новогодний шар
В центре Улан-Удэ появились «рукогрейки» и огромный новогодний шар
Общество, 17.12.2024
Главная площадь города преображается к празднику
В Бурятии определили сильнейших юных борцов вольного стиля
В Бурятии определили сильнейших юных борцов вольного стиля
Общество, 17.12.2024
Соревновались свыше 200 спортсменов из 14 районов республики
Стало известно, что за загадочный объект появился в небе над Бурятией
Стало известно, что за загадочный объект появился в небе над Бурятией
Общество, 17.12.2024
Он оказался вовсе не тем, про что все подумали
В общежитии в Улан-Удэ воцарился кошмар
В общежитии в Улан-Удэ воцарился кошмар
Общество, 17.12.2024
Жильцам приходится мыться в плесени и руинах
В Бурятии сельчанам приходится петь и вязать в пуховиках
В Бурятии сельчанам приходится петь и вязать в пуховиках
Общество, 17.12.2024
В местном ДК воцарился «собачий холод»
Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года
Большинство улан-удэнцев намерены подводить личные итоги 2024 года
Общество, 17.12.2024
Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года и чаще постят их в соцсетях
В Бурятии полицейские победили на первенстве по волейболу
В Бурятии полицейские победили на первенстве по волейболу
Общество, 17.12.2024
Они становятся победителями третий год подряд
В посёлок на Байкале наведалась рысь
Общество, 17.12.2024
Сельчан просят не контактировать со зверем и не давать еду
Что-то очень странное появилось в небе над Бурятией
Что-то очень странное появилось в небе над Бурятией
Общество, 17.12.2024
Жителей республики взбудоражил загадочный светящийся объект
На дорогах Бурятии выявляют авто со скрытыми госномерами
На дорогах Бурятии выявляют авто со скрытыми госномерами
Общество, 17.12.2024
Чаще всего автомобилисты «прячутся» от перевеса или негабарита
В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку
В Бурятии учеников сгоревшей дотла школы отправили на удалёнку
Общество, 17.12.2024
Они останутся на дистанте до конца четверти

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^