В Улан-Удэ вспомнили о запуске первого городского трамвая

Вчера мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков напомнил о дне рождения улан-удэнского трамвая. Самый первый вагон выехал на улицы столицы Бурятии 16 декабря 1958 года.- В первую очередь трамвайные линии должны были обеспечить подвоз рабочих на ЛВРЗ. Поэтому первая трамвайная линия протяжённостью 9,6 км появилась сначала в Железнодорожном районе. Это была «ветка» от ПВЗ (посёлок вагонного завода) до Заудинского кольца (район улицы Бабушкина). Там же, на ПВЗ, появилось и первое трамвайное депо. Улан-удэнский трамвайный парк в те времена составлял из 18 вагонов типа КТМ-1. Трамвайные поезда ходили с прицепами, моторным был первый вагон, - сообщил мэр.Также он показал уникальное фото из архива «Управления трамвая». На нём изображён запуск первого трамвая в Улан-Удэ.Сейчас в трамвайном парке города насчитывается 70 трамваев, из которых 15 «Львят» и 2 «Богатыря», последние приехали в Улан-Удэ в феврале этого года. Всего в «Управлении трамвая» трудится более 600 сотрудников.