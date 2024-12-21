В сельской школе в Бурятии из-за терминала могут подорожать завтраки и обеды

Жители тарбагатайского села Нижний Саянтуй рассказали, что в столовой местной СОШ на улице Юности не принимают оплату безналом. В группе «Тарбагатай-инфо.24/7» поинтересовались, в чём причина. «Ведь многие дети пользуются картами», – недоумевают родители.Директор Нижнесаянтуйской школы Баир Митыпов пояснил: терминал, который предоставило одно ООО ещё в 2020 году, оказался невостребован. В 2023-ем Минобрнауки РБ анонсировало внедрение оплаты по терминалам банка.- Пока предложение от него нам не поступало. Но в подобном случае банк будет закладывать свои 2% от оборота, что в некоторой степени скажется на стоимости питания, – подчеркнул руководитель учебного заведения. – Сейчас школа предоставляет готовые блюда без всякой наценки, то есть по стоимости закупаемых продуктов.