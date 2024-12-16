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В прибрежном селе Бурятии взялись за «фекальную» воду

В прибрежном селе Бурятии взялись за «фекальную» воду
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В ней и в самом деле оказалась кишечная палочка

Прокуратура Кабанского района проверила качество питьевой воды в селе Выдрино. На неё ранее пожаловались общественникам местные жители. Как выяснилось, МУП «Тепловодосети» на основании договора хозяйственного ведения передали артезианскую скважину и водопроводную сеть.

Однако предприятие, вопреки требованиям закона, не разработало проект зоны санитарной охраны и не утвердило её границы. Заключения о соответствии использования водного объекта для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения у него не оказалось.
 
Надзорное ведомство выяснило, что промывка и дезинфекция трубопроводов с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой и горячей воды не проводились. После лабораторных исследований в ней обнаружили колиформные бактерии – ту самую кишечную палочку, о которой заявляли сельчане.
 
Директору МУП внесли представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
 
О том, что жители села Выдрино, которое находится в прибрежном Кабанском районе, уже полгода вынуждены пить воду с «туалетным» запахом, рассказали на минувшей неделе в региональном отделении Народного фронта. От фекального амбре страдает около 500 человек. Оно ощущается в водопроводе домов. Кстати, местный детский сад «Родничок» из-за этого не открылся после ремонта.

Сразу в четырёх пробах специалисты обнаружили кишечную палочку, заявили до этого «фронтовики». По словам активистов, в селе настоящая экологическая катастрофа, а местные власти просто откачивают фекалии и всё.

Обращения в администрацию оказались безрезультатными. Аргумент у чиновников один: «Вода не в норме, покупайте бутилированную». С подвозом тоже никто не торопится, Сельчане говорят, что они как люди, живущие у Байкала, хотят пить чистую воду.

Выдрино находится на берегу реки Снежная, впадающей в Байкал, и относится к Центральной экологической зоне. До озера там всего лишь 800 метров. Представители Народного фронта обратились в районную прокуратуру – они попросили надзорное ведомство разобраться в причинах бездействия властей. Ситуацию также прокомментировали в территориальном отделе республиканского управления Роспотребнадзора. Там уверяли, что всё в норме. 
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