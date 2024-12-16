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Чистить тротуары в Улан-Удэ начали скрепером

Общество, 
Устройство помогает быстро очищать от снега большие площади

Для уборки снега на тротуарах Улан-Удэ начали применять скрепер. Это специальное устройство, которое крепят на мини-погрузчик, вроде Bobcat. Скрепер помогает быстро очищать большие площади от снега, даже в труднодоступных местах.

Работает всё так: скрепер сначала аккуратно подводит свою «лопату» под снег, а потом сгребает его в кучу. Затем сотрудники увозят этот снег на временное хранилище.

- Начали уборку с улицы Коммунистическая. Будут использовать для уборки тротуаров во всех районах, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

16 декабря автомобильные дороги города приводят в порядок 10 пескоразбрасывателей и 118 уборщиков территорий.

уборка снега

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