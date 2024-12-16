На улицы Улан-Удэ за выходные высыпали почти 700 тонн песка

Вывезено более 400 «кубов» снега
Сотрудники комбината по благоустройству подсыпают дороги и убирают снег. За выходные на подсыпку дорог и тротуаров в Улан-Удэ использовано 694 тонн песка. Вывезено 404 кубометров снега, сообщили в комбинате по благоустройству.
- Работы по подсыпке и уборке снега продолжаются, - отметили специалисты.
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