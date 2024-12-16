На улицы Улан-Удэ за выходные высыпали почти 700 тонн песка

Сотрудники комбината по благоустройству подсыпают дороги и убирают снег. За выходные на подсыпку дорог и тротуаров в Улан-Удэ использовано 694 тонн песка. Вывезено 404 кубометров снега, сообщили в комбинате по благоустройству.- Работы по подсыпке и уборке снега продолжаются, - отметили специалисты.Сегодня днём автомобильные дороги города приводят в порядок 10 пескоразбрасывателей и 118 уборщиков территорий.Водителей призывают быть осторожными за рулём.По прогнозу синоптиков, завтра в Улан-Удэ возможен слабый снег.