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«Земля содрогается»: Бурятии сельчане потеряли сон из-за трещины на трассе

«Земля содрогается»: Бурятии сельчане потеряли сон из-за трещины на трассе
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо.24/7»
Она образовалась после загадочного «хлопка»

Жители пригородного села Тарбагатай жалуются на трещину на трассе на улице Пушкина – напротив домов № 38 и 40. Местные рассказали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что утром 2 декабря там произошёл какой-то сильный хлопок и в итоге на дороге образовался дефект.

- На этом участке при движении большегрузных машин земля содрогается и стоит гул. Невозможно находиться в доме, невозможно спать, поскольку машины идут мимо всю ночь. Сейчас – конец года, ремонтные работы уже будут планировать на следующий. Пусть заложат ремонт этого участка в проект. Вроде бы трещина небольшая, а звук сильный, – отметили тарбагатайцы.
 
Как выяснилось, в 2025-ом там уже запланировали работы по поверхностной обработке асфальтобетонного покрытия.

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