«Земля содрогается»: Бурятии сельчане потеряли сон из-за трещины на трассе

Она образовалась после загадочного «хлопка»
Жители пригородного села Тарбагатай жалуются на трещину на трассе на улице Пушкина – напротив домов № 38 и 40. Местные рассказали в группе «Тарбагатай-инфо.24/7», что утром 2 декабря там произошёл какой-то сильный хлопок и в итоге на дороге образовался дефект.
- На этом участке при движении большегрузных машин земля содрогается и стоит гул. Невозможно находиться в доме, невозможно спать, поскольку машины идут мимо всю ночь. Сейчас – конец года, ремонтные работы уже будут планировать на следующий. Пусть заложат ремонт этого участка в проект. Вроде бы трещина небольшая, а звук сильный, – отметили тарбагатайцы.
Как выяснилось, в 2025-ом там уже запланировали работы по поверхностной обработке асфальтобетонного покрытия.
Соревнования пройдут на этой неделе
Она образовалась после загадочного «хлопка»
В Улан-Удэ 14 градусов мороза
Трансляцию боёв покажут на телевидении
Автомобиль украшен яркой русской росписью дымковской игрушки
Объекты ремонта располагаются в сёлах Бичура и Новый Заган
В ней и в самом деле оказалась кишечная палочка
Победу праздновал Дульдургинский район
Работы будут вестись до 2027 года
Директор Даурского заповедника зафиксировал на фото самку в Борзинском районе
Для здравоохранения 2024-й стал годом начала решения кадровой проблемы и планов строительства больших медицинских объектов
Также состоялся республиканский борцовский турнир
Соревнования проходили в ХМАО
Это коснётся автобусов № 77, 95 и 95А
Эти устройства могут быть опасны