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Большинство улан-удэнцев одобрили запрет на приём детей мигрантов в школы

Большинство улан-удэнцев одобрили запрет на приём детей мигрантов в школы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане считают, что они должны выучить русский язык заранее

На минувшей неделе Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским. Теперь для зачисления в учебное заведение им придётся пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто тест не сдаст, просто не допустят до обучения.

Разработать материалы для него, критерии оценки и определить минимальное количество баллов предстоит Рособрнадзору, писала ранее федеральные СМИ. Новое ограничение коснётся образовательных заведений по всей стране, включая Бурятию.

Представители сервиса SuperJob решили узнать, что думают о нём жители Улан-Удэ. Большинство (69%) оказались «за». В основном это мужчины.

Так, 3 из 4 горожан старше 35 лет считают, что дети мигрантов должны выучить русский ещё до того, как пойдут в школу. Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше среди них сторонников табу. Ещё категоричнее родители школьников – 81% из них поддержали новшество.

А вот 11% улан-удэнцев его не одобряют. По их мнению, «школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку.
 
О законопроекте ранее рассказал Вячеслав Дамдинцурунов, представляющий интересы республики в нижней палате российского парламента. Он заявил на своей странице во «ВКонтакте», что в последнее время обращения от родителей и педагогов по поводу приёма в школу детей мигрантов, которые абсолютно не знают русского, участились.
 
- Это негативно влияет на весь образовательный процесс. Иностранных граждан будут принимать на обучение при предъявлении документа, подтверждающего законность их нахождения на территории России и при условии успешного прохождения тестирования, – отметил Дамдинцурунов.

В ноябре стало известно, что в Бурятии хотят ужесточить контроль над мигрантами. Им могут запретить работу в определённых сферах.
мигранты русский язык Госдума

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