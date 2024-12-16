Большинство улан-удэнцев одобрили запрет на приём детей мигрантов в школы



Разработать материалы для него, критерии оценки и определить минимальное количество баллов предстоит Рособрнадзору, писала ранее федеральные СМИ. Новое ограничение коснётся образовательных заведений по всей стране, включая Бурятию.



Представители сервиса SuperJob решили узнать, что думают о нём жители Улан-Удэ. Большинство (69%) оказались «за». В основном это мужчины.





Так, 3 из 4 горожан старше 35 лет считают, что дети мигрантов должны выучить русский ещё до того, как пойдут в школу. Чем выше уровень дохода респондентов, тем больше среди них сторонников табу. Ещё категоричнее родители школьников – 81% из них поддержали новшество.



А вот 11% улан-удэнцев его не одобряют. По их мнению, «школа на то и школа, чтобы обучать детей, а не разделять по национальному признаку.



О законопроекте ранее О законопроекте ранее рассказал Вячеслав Дамдинцурунов, представляющий интересы республики в нижней палате российского парламента. Он заявил на своей странице во «ВКонтакте», что в последнее время обращения от родителей и педагогов по поводу приёма в школу детей мигрантов, которые абсолютно не знают русского, участились.



- Это негативно влияет на весь образовательный процесс. Иностранных граждан будут принимать на обучение при предъявлении документа, подтверждающего законность их нахождения на территории России и при условии успешного прохождения тестирования, – отметил Дамдинцурунов.



В ноябре стало известно, что в Бурятии

В ноябре стало известно, что в Бурятии хотят ужесточить контроль над мигрантами . Им могут запретить работу в определённых сферах.

На минувшей неделе Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским. Теперь для зачисления в учебное заведение им придётся пройти бесплатное тестирование на знание языка, достаточное для освоения программы. Тех, кто тест не сдаст, просто не допустят до обучения.