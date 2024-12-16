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Чита примет чемпионат ВС РФ по рукопашному бою

Чита примет чемпионат ВС РФ по рукопашному бою
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Трансляцию боёв покажут на телевидении

Главные соревнования по армейскому рукопашному бою в Вооружённых силах, которые пройдут в середине марта в Чите, соберёт 17 команд. Приедут более 70 спортсменов: представители воздушно-космических сил, военно-морского флота, сборная команда военных округов, команда главного управления Генерального штаба, команда воздушно-десантных войск. Кроме того, для ознакомления с правилами чемпионата подобного уровня в Читу планируют приехать команды Республики Беларусь, Сербии, Мьянмы и других стран, которые примут участие в международных соревнованиях по рукопашному бою в ноябре 2025 года.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов подчеркнул, подготовка к чемпионату должна вестись на самом высоком уровне: спортсменам необходимо организовать быт, достойные площадки для выступлений, наградной материал.

Председатель федерации армейского рукопашного боя России Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что все пожелания будут учтены, идёт работа над созданием презентационного ролика, который будет транслироваться на торжественном открытии чемпионата. Кроме того, он предложил посвятить турнир 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Героям спецоперации. Вячеслав Дамдинцурунов подчеркнул, что Забайкалье славится своими героями, которые в разные времена защищали Отечество.

- Мы разработали логотип чемпионата Вооружённых сил, в котором отображено его название. Звезда символизирует министерство обороны Российской Федерации, боец – армейский рукопашный бой. На оборотной стороне медали изображён герб Забайкальского края – принимающей стороны чемпионата, - пояснил Вячеслав Дамдинцурунов.

В ближайшее время организационный комитет по подготовке к проведению чемпионата соберётся во второй раз. Будет представлен брендбук соревнований, а также обсудят общий план подготовки, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+.
спорт армейский рукопашный бой Чита вооруженные силы

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