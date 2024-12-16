В Бурятии у подопечного соцучреждения обманом забрали квартиру



Недавно сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Бурятии побывали в пансионате «Забота» в Улан-Удэ и Кяхтинском доме-интернате. Они ознакомились с работой соцучреждений, осмотрели территории и помещения, а также побеседовали с постояльцами и работниками.



Подопечные «Заботы» обратились к представителям аппарата с личными вопросами. Как выяснилось, квартира, принадлежащая одному из них, сдаётся в аренду, однако владелец не получает от этого доход. Жильё второго используется под офисное помещение. Самого хозяина лишили права собственности на неё обманным путём.



Эти обращения омбудсмен Юлия Жамбалова уже взяла под личный контроль. В самих учреждениях выявили ряд недочётов. Во-первых, несоответствие нормативу площади жилых помещений на одного человека. Во-вторых – нарушение приватности в санузлах: там не оказалось дверей.



Жилые корпуса учреждений оказались не оборудованы лифтами и другими устройствами для транспортирования пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В завершение своего визита сотрудники аппарата уполномоченного совместно с руководством учреждений обсудили возникшие замечания и оговорили, в какие сроки их устранят.

