В Улан-Удэ разыграют кубок по дартс

Соревнования пройдут на этой неделе
В Бурятии с 21 по 22 декабря пройдёт кубок федерации дартс республики. Соревнования состоятся на центральном стадионе в Улан-Удэ.
Участие примут три возрастные категории спортсменов: категория «11-13 лет», категория «14-17» и категория «18 лет и старше». Заявки принимаются по электронному адресу: dartsrt@mail.ru.
Турнир стартует в 10:00 на втором этаже левого крыла центрального стадиона республики.
Возрастное ограничение: 6+.
Соревнования пройдут на этой неделе
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