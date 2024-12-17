В Улан-Удэ разыграют кубок по дартс

В Бурятии с 21 по 22 декабря пройдёт кубок федерации дартс республики. Соревнования состоятся на центральном стадионе в Улан-Удэ.Участие примут три возрастные категории спортсменов: категория «11-13 лет», категория «14-17» и категория «18 лет и старше». Заявки принимаются по электронному адресу: dartsrt@mail.ru.Турнир стартует в 10:00 на втором этаже левого крыла центрального стадиона республики.