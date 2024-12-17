В Бурятии местами небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 декабря в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и днём по юго-западу и Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём составит от -12 до -17, местами от -20 до -25 градусов, местами по южному Прибайкалью 4-9 градусов мороза.В Улан-Удэ возможен слабый снег. Ветер переменный 2-7 м/с. Днём от 13 до 15 градусов мороза.