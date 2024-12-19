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В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме

В Бурятии посоревнуются в спортивном туризме
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
Турнир в закрытых помещениях проведут на севере республики

С 20 по 21 декабря в Бурятии состоятся открытые республиканские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. Местом проведения турнира станет спортивный комплекс «Парус» в Северобайкальске.

Соревнования проводятся в дисциплине «Дистанция пешеходная 1,2,3 классов» (личный зачёт и связки). К участию допускаются спортивные коллективы, клубы, команды школ, отдельные спортсмены. Предварительные заявки на участие в турнире, заверенные командирующими организациями, принимаются до 17:00 часов 19 декабря на электронную почту: shteo.sbk@mail.ru.

20 декабря с 19:00 и 21 декабря с 8:00 пройдут официальные тренировки. Старт соревнований будет дан 21 декабря в 9:00.

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спорт спортивный туризм Бурятия

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