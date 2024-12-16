В Чите запустили новогодний расписной автобус

Автомобиль украшен яркой русской росписью дымковской игрушки
В Чите начал курсировать новогодний автобус с яркой русской росписью дымковской игрушки. Машина с бортовым номером 156 курсирует по маршруту №30 (НСТ «Заимка» - ЗабИЖТ).
- Встречайте новогодний автобус на улицах города. Кроме того, уже в ближайшие дни начнётся новогоднее украшение салонов муниципальных автобусов и троллейбусов. Внутреннее праздничное убранство появится во всех машинах, - сообщает телеграм-канал администрации Читы.
Как отметили в пресс-службе правительства Забайкалья, автомобиль украшен в стиле дымковской игрушки – это главная тема новогоднего оформления Читы и районов Забайкальского края накануне 2025 года. На автобусе есть надписи: «Новый год — традиций хоровод», «Новый год для СВОих», «2025 родной».
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Автомобиль украшен яркой русской росписью дымковской игрушки
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