16 декабря

15 декабря

Популярное

В Забайкалье выбрали лучшую ёлку

В Забайкалье выбрали лучшую ёлку
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры Забайкалья
Победу праздновал Дульдургинский район

Лучшей ёлкой Забайкальского края стала новогодняя красавица из Дульдургинского района Агинского Бурятского округа. Она заняла первое место на празднике «Ёлки Забайкалья», который прошёл 15 декабря в Чите.

Второе место заняли представители Чернышевского района, они нарядили свою ёлку деревянными игрушками, в которые поместили тканевые куклы. Бронзовым призёром стала ёлка из Карымского района, на ней зрители увидели шары ручной работы и новогоднюю игрушку, посвящённую району.

Четвёртое и пятое места разделили Петровск-Забайкальский и Каларский округа. Первые представили фигурки декабристов и основные исторические даты своего района, а вторые украсили ёлку символами сёл района, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Праздник «Ёлки Забайкалья» стартовал 15 декабря на Театральной площади в Чите. Во время него прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек из разных районов края, который принимали якутский, азербайджанский, армянский, китайский, бурятский и русский новогодние волшебники. Всего в параде прошли 34 волшебника из разных районов Забайкалья и более 70 тех, кто подал заявки на участие.

Отметим, что народное голосование за лучшую ёлку Забайкальского края стартовало 15 декабря после праздника «Ёлки Забайкалья». Оно продлится до 26 декабря включительно, победителя назовут на открытии ледового городка в Чите 27 декабря. Участниками голосования стали районы, городские и муниципальные округа края, нарядившие ёлки на Театральной площади в Чите.
Забайкальский край ёлка конкурс Новый год

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Чита примет чемпионат ВС РФ по рукопашному бою
Чита примет чемпионат ВС РФ по рукопашному бою
Общество, 16.12.2024
Трансляцию боёв покажут на телевидении
В Чите запустили новогодний расписной автобус
В Чите запустили новогодний расписной автобус
Общество, 16.12.2024
Автомобиль украшен яркой русской росписью дымковской игрушки
В Бурятии два сельских моста завершат в 2025 году
В Бурятии два сельских моста завершат в 2025 году
Общество, 16.12.2024
Объекты ремонта располагаются в сёлах Бичура и Новый Заган
В прибрежном селе Бурятии взялись за «фекальную» воду
В прибрежном селе Бурятии взялись за «фекальную» воду
Общество, 16.12.2024
В ней и в самом деле оказалась кишечная палочка
В Забайкалье выбрали лучшую ёлку
В Забайкалье выбрали лучшую ёлку
Общество, 16.12.2024
Победу праздновал Дульдургинский район
В Забайкалье вернулись архары
В Забайкалье вернулись архары
Общество, 16.12.2024
Директор Даурского заповедника зафиксировал на фото самку в Борзинском районе
Медицина Бурятии – итоги 2024 года
Медицина Бурятии – итоги 2024 года
Общество, 16.12.2024
Для здравоохранения 2024-й стал годом начала решения кадровой проблемы и планов строительства больших медицинских объектов
В Улан-Удэ провели борцовскую «Схватку года»
В Улан-Удэ провели борцовскую «Схватку года»
Общество, 16.12.2024
Также состоялся республиканский борцовский турнир
В Улан-Удэ студенты создали «волшебное дерево желаний»
В Улан-Удэ студенты создали «волшебное дерево желаний»
Общество, 16.12.2024
Арт-объект находится в 9 корпусе вуза
Сельскую школу в Бурятии едва не перевели на дистант из-за безденежья
Сельскую школу в Бурятии едва не перевели на дистант из-за безденежья
Общество, 16.12.2024
У СОШ не осталось средств на топливо для автобуса
В библиотеке в Улан-Удэ прошёл праздник «Ёлка в книжном царстве»
В библиотеке в Улан-Удэ прошёл праздник «Ёлка в книжном царстве»
Общество, 16.12.2024
Праздник посетили семьи участников СВО и семьи, находящиеся под опекой управления социальной защиты населения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^