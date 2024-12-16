В Забайкалье выбрали лучшую ёлку

Лучшей ёлкой Забайкальского края стала новогодняя красавица из Дульдургинского района Агинского Бурятского округа. Она заняла первое место на празднике «Ёлки Забайкалья», который прошёл 15 декабря в Чите.Второе место заняли представители Чернышевского района, они нарядили свою ёлку деревянными игрушками, в которые поместили тканевые куклы. Бронзовым призёром стала ёлка из Карымского района, на ней зрители увидели шары ручной работы и новогоднюю игрушку, посвящённую району.Четвёртое и пятое места разделили Петровск-Забайкальский и Каларский округа. Первые представили фигурки декабристов и основные исторические даты своего района, а вторые украсили ёлку символами сёл района, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.Праздник «Ёлки Забайкалья» стартовал 15 декабря на Театральной площади в Чите. Во время него прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек из разных районов края, который принимали якутский, азербайджанский, армянский, китайский, бурятский и русский новогодние волшебники. Всего в параде прошли 34 волшебника из разных районов Забайкалья и более 70 тех, кто подал заявки на участие.Отметим, что народное голосование за лучшую ёлку Забайкальского края стартовало 15 декабря после праздника «Ёлки Забайкалья». Оно продлится до 26 декабря включительно, победителя назовут на открытии ледового городка в Чите 27 декабря. Участниками голосования стали районы, городские и муниципальные округа края, нарядившие ёлки на Театральной площади в Чите.