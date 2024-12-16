В Бурятии два сельских моста завершат в 2025 году

В Бурятии проверили ремонт мостов в сёлах Бичура и Новый Заган. Оба моста представляют собой сложные инженерные сооружения, требующие особого внимания при проведении ремонтных работ.—Изначально ремонт моста в Бичуре должны были завершить в прошлом году, но в ходе проверки были выявлены нарушения. Это привело к переносу сроков окончания работ. Дело сдвинулось с привлечением нового подрядчика в апреле текущего года, - отметил зампред правительства РБ Евгений Луковников.Ремонтные работы возобновились и теперь идут по графику под контролем специалистов Бурятрегионавтодора.- На данный момент завершён ремонт левой стороны моста, стартовали работы на правой половине. Для обеспечения безопасности пешеходов обустроен тротуар шириной 1,5 метра, барьерное и перильное ограждение, - рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.В селе Новый Заган обсудили необходимость внесения изменений в проект. Работы на этом мосту стартовали в мае этого года. Сегодня на участке демонтирован старый мост, разработан грунт конуса с устройством площадки под забивку свай. По факту это будет новый мост с тротуарами для пешеходов, перильным ограждением и т.д.Завершить весь комплекс работ и ввести оба объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.