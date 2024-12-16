До -23 похолодает в Бурятии

В понедельник, 16 декабря, в Бурятии по-прежнему будет морозно и преимущественно без осадков. Днём по республике обещают от -11 до -16, местами – от -18 до -23, а по южному Прибайкалью – от -2 до -7. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.В Улан-Удэ снега не ожидается. Днём в столице – от -12 до -14 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/с.