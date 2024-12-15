Алексей Цыденов «поработал» отцом

Он покатался на зимних горках вместе с сыном
Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл выходной с сыном. Он рассказал об этом в своём telegram-канале.
- Сегодня хороший день. Поработал отцом – свозил ребёнка покататься с горки. Гора Орлиная – отличное место. Тюбинги, лыжи, сноуборд. Разные горки для катающихся разного уровня. Ребёнок накатался, ну и я заодно, – отметил Алексей Цыденов.
На пресс-конференции, которая состоялась неделю назад, 7 декабря, руководитель региона встретился с представителями республиканских СМИ. Во время общения с журналистами он прокомментировал свои редкие появления в театрах и музеях.
- Сейчас в приоритете – работа, новые нацпроекты. Я дома-то не появляюсь, – признался Алексей Цыденов.
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