Алексей Цыденов «поработал» отцом



- Сейчас в приоритете – работа, новые нацпроекты. Я дома-то не появляюсь, – признался Алексей Цыденов.



Отхончик главы РБ в этом году пошёл во второй класс. Всего у него четверо детей – дочка и три сына. Все они, кроме самого старшего, ещё школьники









Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл выходной с сыном. Он рассказал об этом в своём telegram-канале.- Сегодня хороший день. Поработал отцом – свозил ребёнка покататься с горки. Гора Орлиная – отличное место. Тюбинги, лыжи, сноуборд. Разные горки для катающихся разного уровня. Ребёнок накатался, ну и я заодно, – отметил Алексей Цыденов.На пресс-конференции, которая состоялась неделю назад, 7 декабря, руководитель региона встретился с представителями республиканских СМИ. Во время общения с журналистами он прокомментировал свои редкие появления в театрах и музеях.